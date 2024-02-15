Общество 15 февраля 2024, 19:18 Спасатели достали застрявшего в сливной решетке кота в Новой Москве Застрявшего в сливной решетке кота спасли в Новой Москве Freepik

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Спасатели достали застрявшего в сливной решетке кота. Об этом сообщила пресс-служба Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Сотрудники службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения Московского авиационного центра приехали на помощь вечером в поселок Рязановское.

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В экстренные оперативные службы обратились хозяева кота. Они сообщили, что лапа их питомца застряла в сливной решетке.

Специалисты использовали специальные инструменты, чтобы освободить любопытное животное из металлического плена. Позже его передали хозяевам.

Дополнительная помощь коту не понадобилась. Питомец в порядке и уже дома.

Ранее кот Кузя спас мальчика от пожара в Москве. Он позвал своего хозяина в гостиную, где вспыхнуло пламя из-за перегоревшей проводки.