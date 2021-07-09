Спасатели добрались до сопки, где находятся обломки Ан-26

Группа спасателей смогла добраться до сопки Пятибратка, где находятся обломки самолета Ан-26, разбившегося недалеко от поселка Палана на Камчатке. Часть фюзеляжа рухнула в Охотское море.

Видео высадки спасателей появилось в распоряжении «360». Сотрудникам пришлось десантироваться, потому что вертолет на этом месте приземлиться не мог.

По словам губернатора Камчатского края Владимира Солодова, на этой сопке очень крутой обрыв. Это затрудняет посадку воздушного судна, пояснил он в комментарии ТАСС. Он отметил, что осмотр территории также проводит беспилотник.

Спасатели продолжают работы и на побережье. К операции привлекли водолазов. Но они могут работать только в перерыве между приливом и отливом из-за очень высокой высоты волн. Также задействованы лодки и буксиры. Плавучий кран, по словам Солодова, использовать не получается из-за неподходящей глубины.

Самолет Ан-26 разбился 6 июля. Он летел из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. На борту находились 28 человек: 22 пассажира и шесть членов экипажа. Все они погибли.