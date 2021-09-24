Спасателей представят к наградам за операцию на Эльбрусе

Спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС, принимавших участие в вызволении альпинистов с горы Эльбрус, представят к государственным и ведомственным наградам. Об этом сообщили на сайте МЧС.

Сотрудники МЧС России спасли группу альпинистов, которые принимали участие в восхождении на Эльбрус. Всего в группе было 20 человек — 16 альпинистов, два гида и два их помощника. Во время спуска в четверг начался снежный шторм — участники экспедиции оказались во власти стихии.

Альпинистам пришлось вызывать на помощь спасателей. Вызволять людей из снежного плена пришлось в крайне сложных условиях: при температуре −20 градусов, когда порывы ветра достигали 40–70 метров в секунду, а видимость не превышала метра.

В спасательной операции участвовали 69 человек, было привлечено 16 единиц техники.

Сотрудникам МЧС удалось спасти 14 человек. Пять альпинистов в результате погибли.

Прокуратура начала проверку после гибели людей на Эльбрусе.

Ведущий сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец предположил, что причиной гибели альпинистов могла стать «черная метель».