Общество 13 декабря 2023, 17:10 Спасатель Томчук предостерег от покупки пиротехники на рынках или с рук

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Ежегодно во время зимних гуляний происходят несчастные случаи из-за использования пиротехники. Как обезопасить себя и окружающих, Utro.ru рассказал спасатель Игорь Томчук.

Он напомнил, что ни в коем случае нельзя покупать пиротехнику на рынках и других несертифицированных точках. Также запрещено приобретать фейерверки и петарды с рук и на сайтах объявлений. Потому что, подчеркнул спасатель, никогда нельзя быть уверенным, что они хранились правильно.

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Поэтому любую новогоднюю пиротехнику нужно покупать только в специализированных магазинах. А также всегда внимательно изучать инструкцию перед ее запуском и использованием.

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