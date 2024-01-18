Общество 18 января 2024, 12:34 Спасатель Штыб призвал не пить алкоголь до и после крещенских купаний

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Алкоголь категорически запрещается употреблять как до окунания в ледяную прорубь, так и после крещенских купаний. Об этом сообщил спасатель и парамедик Максим Штыб в беседе с «Ридусом».

По его словам, спиртные напитки оказывают сосудорасширяющее действие и в условиях мороза бесполезны для обогрева. Организм в результате будет расходовать только больше тепла.

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После крещенских купаний лучше всего отдать предпочтение теплому сладкому чаю или кофе, отметил спасатель.