18 января 2024, 12:34
Спасатель Штыб призвал не пить алкоголь до и после крещенских купаний
Алкоголь категорически запрещается употреблять как до окунания в ледяную прорубь, так и после крещенских купаний. Об этом сообщил спасатель и парамедик Максим Штыб в беседе с «Ридусом».
По его словам, спиртные напитки оказывают сосудорасширяющее действие и в условиях мороза бесполезны для обогрева. Организм в результате будет расходовать только больше тепла.
Реклама
После крещенских купаний лучше всего отдать предпочтение теплому сладкому чаю или кофе, отметил спасатель.
Спасатели
Алкоголь
Реклама
Реклама