Общество 12 июля 2023, 13:57 Спасатель Штыб посоветовал запастись питьевой водой при наводнении

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Если начинается наводнение, то качество воды сильно ухудшается, и она становится источником множества болезней. Об этом RT рассказал спасатель, инструктор-методист Максим Штыб.

Он отметил, что, как ни парадоксально, при разгуле стихии первым делом нужно запастись питьевой водой.

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«Прочие важные вещи, которые рекомендуется иметь при себе, это фонарик и теплые вещи, защиту от дождя… Звонить в экстренных ситуациях нужно по единому телефону спасения 112», — рассказал спасатель.

Он добавил, что при наводнении нужно забираться как можно выше. При себе стоит яркую вещь, это поможет спасателям обнаружить людей в ходе поисковой операции.

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