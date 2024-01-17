Общество 17 января 2024, 12:07 Спасатель Штыб посоветовал постепенно заходить в ледяную воду на Крещение

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Любителям крещенских купаний очень важно безопасно окунуться в прорубь и безопасно вылезти. Так, заходить в ледяную воду нужно постепенно, плавно спускаясь по сходням, сообщил спасатель Максим Штыб в беседе с «Ридусом».

По его словам, в правильно обустроенной купели можно без опаски погружаться в воду с головой. Перед купанием необходимо убедиться в отсутствии противопоказаний по здоровью.

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«У купели должны дежурить спасатели, должны быть оборудованы места для переобувания и деревянные сходни», — отметил спасатель.