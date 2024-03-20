Общество 20 марта 2024, 13:14 Спасатель Шеремет: длинная палка поможет достать человека из воды на льду

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Самостоятельно оказывать помощь человеку, провалившемуся под лед, стоит только при полной уверенности в своих силах. Об этом заявила спасатель отряда «Феникс» Татьяна Шеремет в беседе с сайтом телеканала «Звезда».

В такой ситуации запрещено выходить на замерзшую поверхность водоема. Необходимо с берега кинуть пострадавшему длинную палку или веревку, чтобы вытянуть его на сушу, пояснила эксперт.

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По ее словам, крайний случай позволяет доползти до лунки, но только лежа и по протоптанному пути. Не нужно упираться в лед руками или ногами, предупредила Шеремет.