20 марта 2024, 13:14
Спасатель Шеремет: длинная палка поможет достать человека из воды на льду
Самостоятельно оказывать помощь человеку, провалившемуся под лед, стоит только при полной уверенности в своих силах. Об этом заявила спасатель отряда «Феникс» Татьяна Шеремет в беседе с сайтом телеканала «Звезда».
В такой ситуации запрещено выходить на замерзшую поверхность водоема. Необходимо с берега кинуть пострадавшему длинную палку или веревку, чтобы вытянуть его на сушу, пояснила эксперт.
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По ее словам, крайний случай позволяет доползти до лунки, но только лежа и по протоптанному пути. Не нужно упираться в лед руками или ногами, предупредила Шеремет.
Спасатели
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