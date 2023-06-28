Общество 28 июня 2023, 17:45 Спасатель Щетинин рассказал, что в лес нужно идти с запасом воды и в яркой одежде

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Поход в лес требует серьезной подготовки, поэтому нужно хорошо продумать, что именно человек возьмет с собой. Об этом НСН рассказал заместитель начальника Московской областной противопожарно-спасательной службы, заслуженный спасатель России Сергей Щетинин.

Чтобы справиться с любой ситуацией, нужно обязательно взять с собой достаточный запас воды. Кроме того, с собой нужно захватить фонарик и теплую одежду. Кстати, следует выбирать вещи ярких цветов, так человека будет проще найти, если он потеряется.

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«Одежда должна быть яркая, с собой нужно брать маленький рюкзачок с запасом воды, какой-то перекус, средства от комаров, фонарик. Этот маленький наборчик очень серьезно облегчает работу спасателям», — отметил эксперт.

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