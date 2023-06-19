Общество 19 июня 2023, 19:15 Спасатель Щетинин напомнил, что купание в запрещенных местах может привести к смерти

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Чаще всего несчастья на воде происходят из-за беспечности и неосмотрительности людей. Об этом «Парламентской газете» рассказал заслуженный спасатель России, замначальника «Мособлпожспас» Сергей Щетинин.

Он напомнил, что ни в коем случае нельзя пренебрегать техникой безопасности. И, если есть табличка, что купаться запрещено, то в воду лучше не лезть. Еще одна важная деталь — не заходить в водоем в состоянии опьянения.

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«Если отдыхаете на пляже, главный совет — не употреблять алкоголь. Ни в коем случае! Человек выпил — его тянет купаться, а по статистике мы видим, что погибает намного больше человек именно в состоянии алкогольного опьянения», — подчеркнул Щетинин.

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