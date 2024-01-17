Общество 17 января 2024, 18:41 Спасатель Щетинин: горячий чай поможет при оказании медпомощи во время крещенских купаний

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Крещенские купания в проруби могут представлять опасность для неподготовленных людей. Как оказать пострадавшим первую медицинскую помощь, рассказал заслуженный спасатель РФ Сергей Щетинин в беседе с ИА НСН.

По его словам, в нештатной ситуации нужно постараться вытащить человека из воды и перенести его в теплое место. Впоследствии необходимо отогреть пострадавшего. В этом поможет горячий чай, однако добавлять туда спиртное категорически запрещено, подчеркнул эксперт.

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Он также посоветовал людям, имеющим хронические сердечно-сосудистые заболевания, отказаться от экстремальной традиции.