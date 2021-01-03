Спасатель рассказал, как лучше проверить прочность льда

В столичном регионе уже несколько дней стоит оттепель, из-за этого выходить на лед может быть опасно. Нельзя проверять его прочность ударом ноги, заявил замначальника Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах Александр Рангаев.

«В условиях потепления, которое наблюдается в столице более недели, лед может неплотно соединяться с сушей, поэтому надо осторожно спускаться с берега», — сказал Рангаев агентству «Москва».

Если хочется перейти водоем по льду, нужно пользоваться проложенными тропами, а при их отсутствии — убедиться в прочности льда с помощью пешни — ломика для выдалбливания лунок. Ни в коем случае нельзя пробовать лед на прочность ударом ноги, отмечает спасатель.

По его словам, лед довольно редко проламывается мгновенно. Обычно сначала он проседает, при этом слышно характерное потрескивание.

«В этом случае следует немедленно вернуться назад по своим же собственным следам, скользящим („старческим“) шагом», — заявил собеседник.

Он посоветовал брать с собой на зимнюю рыбалку горячий чай, а не алкогольные напитки.

Ранее спасатели предупредили о 14 опасных водоемах в Подмосковье — лед на них либо совсем тонкий, либо его и вовсе нет.