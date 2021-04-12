Спасатель рассказал, где не стоит разжигать мангалы

Погода в регионах постепенно наладилась, и жители городов начали планировать вылазки на природу. Однако они довольно часто нарушают противопожарные нормы и разводят костры там, где это запрещено. Спасатель Максим Штыб рассказал сайту телеканала «Звезда» о том, где не следует ставить мангал.

«Мангалы на балконе — очень частая причина вызова пожарных. В том числе, даже если все благополучно, вы срываете оперативную бригаду. На реальный пожар машин может не хватить», — заявил эксперт.

Он также добавил, что мангалы на торфяниках и в лесополосе могут повлечь за собой большие очаги возгорания. Это может стать поводом для привлечения к административной отвественности, добавил Штыб. Он добавил, что установка мангала в зоне автомобильной парковки не сможет спровоцировать лесной пожар и вряд ли за это оштрафуют, однако, по его словам, такие действия могут привести к проблемам с самой машиной. В том числе, она может загореться.