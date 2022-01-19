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    19 января 2022, 10:33

    Спасатель рассказал, что делать при первых признаках обморожения

    Спасатель Халилов: при замерзании можно просто «пригнать» кровь обычным растиранием

    Оксана Лавнюженко

    Аттестованный спасатель МЧС, автор специального курса «Наука выживать» Эдуард Халилов рассказал, что обморожение может наступить не только при экстремальном холоде, но и при температуре воздуха около нуля градусов. Что делать, если от мороза пострадали пальцы рук и ног, а также нос и уши, сообщил он в беседе с радиостанцией Sputnik.

    Спасатель рассказал, что делать при первых признаках обморожения

    По словам эксперта, ветер и влажность сильно влияют на то, как быстро мы начнем замерзать и обмораживать конечности. Во время такой погоды кровь от конечностей начинает отливать ближе к центру, сосуды спазмируются и получается обморожение.

    При первом этапе обморожения человек может оказать себе помощь самостоятельно.

    «Если вы чувствуете, что замерзают конечности, вы можете просто „пригнать“ в эту область кровь обычным растиранием. Растерли себе пальцы рук, пошевелили пальцами внутри ботинок, растерли уши, нос. Если же человек долго находился на открытом воздухе, у него сначала было ощущение холода, потом стало покалывать, а потом он перестал чувствовать пальцы, уши, нос, щеки — в этой ситуации уже нельзя растирать. Задача человека — зайти как можно быстрее в теплое помещение. Нужно расстегнуться, чтобы теплый воздух начал прогревать тело. Нужно горячее сладкое питье, можно съесть горячий жирный суп, чтобы организм получил калории для восстановления», — отметил спасатель.

    Если все эти меры не помогли, то следует быстро обратиться в медучреждение за профессиональной помощью, заключил Халилов.