Спасатель рассказал, что делать при первых признаках обморожения

Аттестованный спасатель МЧС, автор специального курса «Наука выживать» Эдуард Халилов рассказал, что обморожение может наступить не только при экстремальном холоде, но и при температуре воздуха около нуля градусов. Что делать, если от мороза пострадали пальцы рук и ног, а также нос и уши, сообщил он в беседе с радиостанцией Sputnik.

По словам эксперта, ветер и влажность сильно влияют на то, как быстро мы начнем замерзать и обмораживать конечности. Во время такой погоды кровь от конечностей начинает отливать ближе к центру, сосуды спазмируются и получается обморожение.

При первом этапе обморожения человек может оказать себе помощь самостоятельно.

«Если вы чувствуете, что замерзают конечности, вы можете просто „пригнать“ в эту область кровь обычным растиранием. Растерли себе пальцы рук, пошевелили пальцами внутри ботинок, растерли уши, нос. Если же человек долго находился на открытом воздухе, у него сначала было ощущение холода, потом стало покалывать, а потом он перестал чувствовать пальцы, уши, нос, щеки — в этой ситуации уже нельзя растирать. Задача человека — зайти как можно быстрее в теплое помещение. Нужно расстегнуться, чтобы теплый воздух начал прогревать тело. Нужно горячее сладкое питье, можно съесть горячий жирный суп, чтобы организм получил калории для восстановления», — отметил спасатель.

Если все эти меры не помогли, то следует быстро обратиться в медучреждение за профессиональной помощью, заключил Халилов.