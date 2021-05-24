Спасатель объяснил, как действовать утопающим

Начальник аварийно-спасательной службы ВОСВОД Санкт-Петербурга Александр Зуев объяснил, что делать, если вы начали тонуть, а рядом никого нет. Спасателя процитировало РИА ФАН.

«Если волн нет, вы плывете и, например, очень устали, а до берега еще далеко, то здесь ваша задача состоит в том, чтобы перевернуться на спину, широко расставить руки и ноги в позицию звездочки и отдохнуть», — посоветовал Зуев.

По его словам, не надо бросать все силы на то, чтобы доплыть до берега. Лучше остановиться, глубоко подышать и отдохнуть. При этом самое главное — это не паниковать.

«Способы самосохранения есть: либо на животе, либо на спине остановиться, набрать много воздуха, полежать, отдохнуть. <...> Если вдруг у вас свело ногу, ваша задача, если это икроножная мышца, потянуть сильно носок на себя. Прежде чем плыть дальше, от судороги нужно избавиться. Как только она пройдет, можно плыть дальше», — добавил специалист.