Спасатель объяснил, что делать при падении человека на пути в метро

Инструктор-методист, спасатель Максим Штыб рассказал «Невским новостям», что делать, если человек упал на рельсы метро.

«Если вы стали свидетелем падения человека на пути и видите приближение поезда, идите ему навстречу и делайте руками круговые движения», — посоветовал специалист.

Он объяснил, что на железной дороге это означает знак остановки. Если же поезда не видно, то надо звать на помощь. Подойдет дежурный по части, у которого есть все инструктажи. Он предпримет необходимые действия.