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    25 мая 2021, 00:07

    Спасатель объяснил, что делать при падении человека на пути в метро

    Артур Блянихов

    Инструктор-методист, спасатель Максим Штыб рассказал «Невским новостям», что делать, если человек упал на рельсы метро.

    Спасатель объяснил, что делать при падении человека на пути в метро

    «Если вы стали свидетелем падения человека на пути и видите приближение поезда, идите ему навстречу и делайте руками круговые движения», — посоветовал специалист.

    Он объяснил, что на железной дороге это означает знак остановки. Если же поезда не видно, то надо звать на помощь. Подойдет дежурный по части, у которого есть все инструктажи. Он предпримет необходимые действия.