Спасатель назвал возможную причину смерти тюленей в Дагестане

Никомагомедов обнаружил тюленей утром — у спасателя осталась привычка ежедневно выходить на пробежки по берегу моря.

В первый день он насчитал семь или девять тушек. На второй там уже были 17 мертвых животных.

Глава Каспийского природоохранного центра Заур Гапизов уточнял, что речь идет о каспийской нерпе.

По словам Никомагомедова, местные жители считают, что причиной массовой гибели нерпы могли быть браконьерские сети или винты военных кораблей. «Но колото-резаных ран у этих тюленей я не видел», — отметил собеседник.

Заслуженный спасатель добавил, что в Каспийске больше двух недель постоянно идут дожди, и в море могло смыть опасные для нерпы отходы. Вода у побережья сильно заилилась — подобного мужчина раньше не наблюдал.