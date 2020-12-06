Спасатель назвал возможную причину смерти тюленей в Дагестане
Тюлени, выброшенные на берег Каспийского моря в Дагестане, могли погибнуть из-за грязной воды. Об этом «360» заявил заслуженный спасатель России Зиявдин Никомагомедов. Ранее он выложил видео с мертвыми животными в соцсетях.
Никомагомедов обнаружил тюленей утром — у спасателя осталась привычка ежедневно выходить на пробежки по берегу моря.
В первый день он насчитал семь или девять тушек. На второй там уже были 17 мертвых животных.
Глава Каспийского природоохранного центра Заур Гапизов уточнял, что речь идет о каспийской нерпе.
По словам Никомагомедова, местные жители считают, что причиной массовой гибели нерпы могли быть браконьерские сети или винты военных кораблей. «Но колото-резаных ран у этих тюленей я не видел», — отметил собеседник.
Заслуженный спасатель добавил, что в Каспийске больше двух недель постоянно идут дожди, и в море могло смыть опасные для нерпы отходы. Вода у побережья сильно заилилась — подобного мужчина раньше не наблюдал.