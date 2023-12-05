Общество 05 декабря 2023, 17:39 Спасатель «Мособлпожспаса» Пискун посоветовал не оставлять гирлянду без присмотра

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Вероятность возникновения пожаров из-за замыкания электропроводки увеличивается в разгар новогодних праздников. Причина кроется в неисправности гирлянды. Об этом рассказал начальник ПСЧ-300 ГКУ МО «Мособлпожспас» Владимир Пискун в беседе с сайтом kp.ru.

По его словам, опасность представляет как быстрое распространение огня, так и выделяемый токсичный дым. В связи с этим специалист перечислил меры безопасности.

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Он посоветовал не подключать гирлянду через переходники и удлинители. Кроме того, декоративный светильник не нужно оставлять без присмотра. От скачка напряжения даже дорогое изделие может замкнуть, объяснил Пискун.