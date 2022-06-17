Спасатель Миронов рассказал о мерах безопасности в воде

Спасатель Олег Миронов рассказал о мерах безопасности, которые следует соблюдать во время купания. Об этом сообщила RostovGazeta.

По данным сайта kp.ru, есть стандартные рекомендации: купание в трезвом виде и только в разрешенных, специально оборудованных местах. Миронов отметил, что часто люди тонут из-за сильных подводных течений. В такой ситуации в первую очередь следует успокоиться не паниковать.

«Если вода вас затягивает, сначала успокаиваемся и не размахиваем руками и ногами без толку. Затем нужно всплыть и убедиться, что вы можете позвать на помощь, не нахлебавшись воды. Старайтесь выплыть из течения, плывя вдоль берега, постепенно приближаясь к нему», — заключил спасатель.