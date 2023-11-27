Общество 27 ноября 2023, 18:08 Спасатель Малов: приближаться к провалившемуся под лед человеку следует ползком

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Помогать попавшему в ледяную воду человеку нужно с умом. Так, приближаться к пострадавшему лучше всего ползком, сообщил советник «Всероссийского студенческого корпуса спасателей» Алексей Малов в беседе с Pravda.ru.

По словам эксперта, для начала следует вызвать на место происшествия спасателей и скорую помощь. Затем можно попытаться помочь человеку и протянуть веревку или палку, чтобы он самостоятельно выбирался на поверхность льда.

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До приезда медиков пострадавшего необходимо отвести в теплое помещение, снять с него мокрую одежду и укутать в одеяло.