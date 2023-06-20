20 июня 2023, 19:13
Спасатель Леонов назвал холод главной угрозой для человека в тайге
Основной угрозой для человека, потерявшегося в лесах тайги, является холод. Об этом сообщил доброволец-спасатель, депутат Государственной думы Олег Леонов сайту телеканала «Звезда».
По его словам, в тайге много источников с питьевой водой и нет проблем с пропитанием, заблудившийся всегда может подкрепиться ягодами и грибами. Однако при низких температурах человек начинает терять силы и способность передвигаться.
Реклама
Спасатель напомнил, что перед походом в лес с собой необходимо взять средства для разведения огня и дополнительный аккумулятор для телефона.
Спасатели
Реклама
Реклама