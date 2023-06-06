Общество 06 июня 2023, 16:06 Спасатель Кулакова дала советы родителям как быть, если ребенок подавился Спасатель Кулакова: нельзя трясти ребенка или доставать руками пищу из его рта

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Спасатель Любовь Кулакова в разговоре с «Невскими новостями» дала советы родителям как быть, если ребенок внезапно подавился. В первую очередь, родитель должен понять, что ребенку требуется помощь.

Если возникла внезапная тишина, а кожа у ребенка приобрела бледно-синий оттенок — это первые признаки того, что он подавился.

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«Если ребенок до года, то ребенка надо положить на руку головой вверх, второй рукой нажать на челюстные суставы, как кошке или собаке, когда таблетку даете. Потом перевернуть ребенка на эту руку, придерживая за челюсть, лицом вниз, держать на руке, чтобы голова была ниже попы», — сообщила Кулакова.

После этого нужно пять раз похлопать его по спине и взять второй рукой за голову, чтобы шея и туловище шли по руке. Затем нажать пять раз по центру грудины и так повторять, пока пища не пройдет вниз. Если же ребенок старше, его нужно положить животом на свое колено головой вниз и пять раз похлопать по спине между лопаток.

Ни в коем случае нельзя трясти ребенка или самостоятельно доставать пищу из его рта, добавила спасатель.