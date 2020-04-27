Спасатель из Петербурга рассказал о работе во время самоизоляции

По словам спасателя, вызовов во время пандемии коронавируса, стало значительно меньше.

«Мне кажется, это связано с тем, что все дома, и все стали относиться более внимательно. Вообще, по ощущениям, намного уменьшились случаи: ни помойки, ни мусоропроводы не горят. Видно, что коммунальные службы работают. В среднем у нас было около 8-10 выездов за смену, сейчас стало около 4-6 выездов», — пояснил Дмитрий.

Во время работы всем сотрудникам выдают маски, дезинфицирующие средства и специальные растворы для обработки техники. Перчатки у пожарных были и раньше. Дмитрий также сказал, что, если что-то нужно для пострадавшего, всегда можно обратиться к скорой помощи.

Всем известно, что собираться большим количеством людей не рекомендуется. Однако у пожарных нет другого выхода, так как они все едут в одной автоцистерне.

«Мы, конечно, надеваем маску, но если едем на пожар, то мы уже маску не надеваем, потому что нужно взять много амуниции и какая маска», — сообщил Дмитрий.