Общество 15 августа 2023, 13:41 Спасатель Иванов сообщил, что булавка не спасет от судороги во время нахождения в воде

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Сотрудник МЧС Дмитрий Иванов в разговоре с журналистами «Царьграда» сообщил, что булавка не сможет спасти от судороги, которая схватила человека во время нахождения в водоеме.

По словам спасателя, человек не может сориентироваться, открепив булавку от плавок и уколоть себя в ногу. Необходимо сразу же звать помощь, написал сайт kp.ru.

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Иванов добавил, что для купания следует выбирать официальные пляжи, где отдыхают другие люди и где дежурят профессиональные спасатели.