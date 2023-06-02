Общество 02 июня 2023, 18:48 Спасатель Хруцкий: тонущий человек не кричит и не зовет на помощь

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В большинстве кинофильмов тонущие люди начинают размахивать руками, кричать и звать на помощь, однако подобные сцены противоречат реальной жизни. Об этом сообщил матрос-спасатель Андрей Хруцкий в беседе с «Тульской службой новостей».

По словам специалиста, со стороны может показаться, что человек в воде плещется и резвится. При этом тонущие люди будут судорожно пытаться удержаться на поверхности без криков о помощи.

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Хруцкий отметил, что для принятия решения о спасении тонущего необходимо грамотно оценить свои силы и не поддаться панике.