Общество 15 февраля 2023, 18:00 Спасатель добровольного отряда рассказал о доброте жителей Турции

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Сотрудник добровольного отряда Данила Бердников принимал участие в разборе завалов после разрушительного землетрясения в Турции. О доброте местных жителей он рассказал сайту телеканала «Звезда».

По словам Бердникова, несмотря на свое бедственное положение многие турки пытались всеми силами помочь спасательным отрядам. Турки обеспечивали сотрудников едой, водой и быстро реагировали на все просьбы.

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Доброволец также отметил, что во время отъезда из страны спасателей благодарили, дарили сувениры и фотографировали на память.

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