Общество 04 июля 2023, 23:42 Спасатель Делибаш призвала родителей не оставлять детей без присмотра около водоема

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Водоемы представляют особую опасность для детей в возрасте от года до четырех лет. Находясь на отдыхе, родителям следует не оставлять их без присмотра, сообщила старший лейтенант Всероссийского общества спасания на водах Осман Делибаш Пятому каналу.

По словам спасателя, в экстренной ситуации резиновые детские круги и нарукавники помочь не смогут, поэтому считать их средствам спасения на воде нельзя. Делибаш подчеркнула, что одним из самых опасных предметов плавания является надувной матрас.

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Как сообщил «ФедералПресс», необходимо следить за купанием детей и обращать внимание на любые изменения в их поведении.