Спасатель Давыденко рассказал, как помочь утопающему

Летом значительно возрастает количество смертей на водоемах. В разговоре с Life спасатель, директор тренинг-центра «Команда 112» Артур Давыденко рассказал, как спасти тонущего человека, не пострадав самому.

Понять, что человек тонет, возможно не всегда, предупредил Давыденко. Со стороны это может выглядеть так, как будто человек просто ныряет и поднимается над водой. Утопающие почти никогда не барахтаются и не кричат из-за попадания воды в дыхательные пути.

Если вы видите, что человек тонет, иногда имеет смысл позвать на помощь других. Если человек сильно крупнее вас, он утянет вас за собой под воду.

Если вы собираетесь вытаскивать человека самостоятельно, нужно брать предмет, который будет держаться на поверхности воды. Например, надувной круг или матрас, мяч, даже штаны и футболку, если нет ничего другого.

«Паникующему человеку вы в руки суете не свою руку, иначе он будет играть в обезьянку и деревце и вас утопит. Он будет пытаться подальше от воды забраться на вас. Если это уже реально утопающий и он, как челнок, всплывает-погружается, тогда этот предмет можно не хватать. Предмет нужен тогда, когда вы бросаетесь на помощь человеку, который, допустим, хлебнул воды при неудачном погружении, закашлялся и совершает беспорядочные, сумбурные движения», — объяснил спасатель.

После этого пострадавшего нужно отбуксировать к берегу.