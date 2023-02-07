Общество 07 февраля 2023, 16:45 Спасатель Александр Гофштейн рассказал, как вести себя под завалами после землетрясения

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Выжить под завалами дома после землетрясения хоть и сложно, но все же шанс есть. Об этом Lenta.ru рассказал заслуженный спасатель России Александр Гофштейн.

По его словам, человек, у которого нет серьезных травм и кровотечений, может выживать под завалами до нескольких дней. При этом шансов больше у жителей панельных домов. Они, хоть и складываются, как карточные домики, но остается много мест, где можно укрыться. Кирпичные здания гораздо более опасные: кладка сыплется водопадом и погребает людей. Дома с деревянными перекрытиями тоже довольно крепкие, но есть риск возгорания при обрушении.

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Спасате также напомнил, что делать, если землетрясение началось, но человек не успел выбежать на улицу. В таком случае нужно держаться капитальной стены.

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«Если встать в проем капитальной стены, можно надеяться, что все более-менее обойдется. В ванных комнатах, в самой ванне можно укрыться от землетрясения. И стандарт, существующий в инструкциях во всех сейсмоопасных странах, — это прятаться под столы, в шкафы, где есть конструктивные элементы, которые могут защитить от падающих обломков при разрушении здания», — сказал Александр Гофштейн.