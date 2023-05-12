Общество 12 мая 2023, 12:33 Спасатель Александр Гофштейн посоветовал спасаться в летнюю жару с помощью кондиционера и воды

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Заслуженный спасатель России, спасатель международного класса Александр Гофштейн рассказал, что пережить жару в большом городе поможет кондиционер и питьевая вода. Его слова передала «Вечерняя Москва».

Эксперт предупредил, что открывать окна в жару не стоит, поскольку в помещении поднимется температура.

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«В квартире нужно держать что-то влажное, чтобы увлажнить и охладить помещение. Например, можно намочить простыни и развесить их по дому», — процитировало utro.ru Гофштейна.

Спасатель также порекомендовал не выходить на улицу без головного убора и стараться в течение дня пить как можно больше чистой питьевой воды.