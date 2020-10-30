«Спартак» потребовал от комментатора извинений за шутку про отрубленную голову тренера

На канале «Коммент.Шоу» в YouTube прозвучала шутка, которая оскорбила футбольный клуб. Участники посмеялись над вопросом об отрубленной голове тренера Доменико Тедеско. «Спартак» потребовал принести публичные извинения.

Оскорбившая «Спартак» шутка звучала так: «Что случится, если Тедеско отрубят голову? Будет бегать еще пять минут и выпустит Бакаева». Выпуск шоу был опубликован в Сети 30 октября.

Директор клуба по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов потребовал извинений от автора шутки в комментарии журналисту Василию Конову.

Подобный юмор, отметил представитель «Спартака», красно-белые считают недопустимым. Шутку рассказал комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский. «Спартак» попросит его принести публичные извинения. Кроме того, москвичи намерены обратиться к руководству «Матч ТВ» с просьбой оценить поведение Казанского.

Комментатор Константин Генич высказал свое мнение о реакции столичного клуба на шутку в адрес Тедеско. «Первое место прилично давит на „Спартак“. Направит жалобу из-за шутки! Футбольный мир сошел с ума», — написал Генич в своем Twitter-аккаунте.

Все же «Коммент.Шоу» опубликовало свои извинения Доменико Тедеско за сказанную шутку.

«Нам очень жаль, что шутка про Доменико Тедеско в новом выпуске Коммент.Шоу могла показаться жестокой и неуместной, особенно в контексте трагических событий последних дней, которые происходят во Франции», — говорится в Instagram-аккаунте шоу. В сообщении также отмечено, что у шутки не было цели оскорбить главного тренера клуба или его болельщиков «Спартака».