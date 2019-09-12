«Спартак» подал заявление на известного фаната ЦСКА за расизм

Московский «Спартак» отправил заявление в прокуратуру, обвинив известного болельщика ЦСКА Андрея Малосолова в расизме. Администрацию клуба возмутило высказывание фаната в адрес темнокожего легионера: Малосолов назвал Адриано «обезьяной».

Красно-белых возмутила запись в Twitter Малосолова. Летом тот прокомментировал матч предсезонного турнира «Кубок Париматч Премьер», в котором «Спартаку» противостояли армейцы. В первом тайме между темнокожим форвардом «Спартака» Луисом Адриано и защитником ЦСКА Кириллом Набабкиным произошло две стычки. Итогом стало удаление армейца с поля.

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«Обезьяну спартаковскую как минимум следовало удалить вслед за Набабкиным. Думаю, Гончаренко не проиграл бы, если бы охладил прыть судьи уводом команды в раздевалку. Хотя бы на время», — написал по этому поводу Малосолов, сообщил сайт «Чемпионат».

Твит заскринили и приложили к заявлению в прокуратуру, которое подписал лично генеральный директор «Спартака» Томас Цорн. На автора публикации Малосолова было заведено дело. Его посчитали виновным в публичном возбуждении ненависти либо вражды, а также унижении достоинства человека по признакам пола, расы или национальности.

Малосолов объяснил что его твит — это не оскорбление, не расизм, а поведенческая характеристика. По словам журналиста, когда его сын гримасничает, его тоже просят «не обезьянничать».

«Если Кирилл просто играл грубо, за что, возможно, и был справедливо удален, то Адриано провоцировал, бил в лицо и гримасничал в собственной манере. Спартаковца нужно было также убирать с поля, но „обезьяна“ в его адрес — это именно поведенческая характеристика», — заявил автор двусмысленной записи.