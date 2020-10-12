«Спартак» оштрафовали из-за болельщиков без масок
Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные Роспотребнадзора, на матч пришли более 20,5 тысячи болельщиков при максимальной вместимости стадиона 45 тысяч человек. Зрители нарушили санитарные требования, в том числе по защитным маскам и перчаткам.
Тушинский суд Москвы обязал столичный клуб выплатить 300 тысяч рублей штрафа, пишет «Газета.ru».
Матч 10 тура между московским «Спартаком» и петербургским «Зенитом» прошел 3 октября. Встреча закончилась с ничейным счетом — 1:1.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что накануне матча организаторы провели на стадионе все необходимые мероприятия для профилактики коронавируса: закупили антисептики, маски, перчатки, нанесли разметку для соблюдения социальной дистанции и устроили генеральную уборку. В день игры надлежащий контроль за соблюдением эпидемических требований обеспечить не удалось. Правила безопасности не соблюдали болельщики обеих команд.