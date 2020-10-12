«Спартак» оштрафовали из-за болельщиков без масок

Несколько тысяч фанатов пришли на домашний стадион «Спартака» на матч с «Зенитом». Многие были без масок, из-за чего суд оштрафовал красно-белых на 300 тысяч рублей.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные Роспотребнадзора, на матч пришли более 20,5 тысячи болельщиков при максимальной вместимости стадиона 45 тысяч человек. Зрители нарушили санитарные требования, в том числе по защитным маскам и перчаткам.

Тушинский суд Москвы обязал столичный клуб выплатить 300 тысяч рублей штрафа, пишет «Газета.ru».

Матч 10 тура между московским «Спартаком» и петербургским «Зенитом» прошел 3 октября. Встреча закончилась с ничейным счетом — 1:1.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что накануне матча организаторы провели на стадионе все необходимые мероприятия для профилактики коронавируса: закупили антисептики, маски, перчатки, нанесли разметку для соблюдения социальной дистанции и устроили генеральную уборку. В день игры надлежащий контроль за соблюдением эпидемических требований обеспечить не удалось. Правила безопасности не соблюдали болельщики обеих команд.