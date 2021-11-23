Заболеваемость СОVID-19 в России действительно снижается. Однако это не говорит о завершении четвертой волны коронавируса и победе над пандемией. Ничего не закончится, пока большинство людей не вакцинируется. Такое мнение в разговоре с «360» высказал вирусолог и профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«Она действительно идет на спад, но это не значит, что волна ушла. Она фиксируется на каком-то достаточно высоком уровне и протянется еще довольно долго, пока люди не привьются», — сказал он.

По его словам, заболеваемость после снижения будет держаться приблизительно на одном уровне в течение достаточно длительного времени. При этом вирусолог считает, что в России продолжается еще третья волна коронавируса, которая началась в июне 2021 года. В летнее время волна снизилась, осенью повысилась. При этом, по его мнению, в мире идет шестая волна.

«Идет, я бы сказал, шестая волна. Говорить о том, что у нас появились прекрасные перспективы, — они, конечно, появились, но нужно вакцинироваться, без этого не будет ничего», — сказал Альтштейн.

Он отметил, что во время очередной вспышки россияне стали активнее вакцинироваться, но желание прививаться может пойти опять на спад после улучшения эпидситуации.

Ранее директор центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев заявил, что в России завершилась четвертая волна коронавируса. Такой вывод он сделал из-за уменьшения положительных ПЦР-тестов.