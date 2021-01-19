Спад заболеваемости ковидом к лету спрогнозировали в России

Уровень заболеваемости COVID-19 к лету может достигнуть прошлогоднего минимума или даже более низкого показателя. Такой прогноз сделала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Не исключено, что после зимнего спада, в начале весны, заболеваемость может снова немного вырасти — это характерно для сезонных инфекций, которой, видимо, и станет COVID-19. Но вряд ли рост достигнет показателей осеннего пика. Есть вероятность, что ближе к лету достигнем прошлогоднего минимума по заболеваемости и даже более низкого его уровня», — заявила Пшеничная в разговоре с РИА «Новости».

По ее словам, ситуация с коронавирусом в России начала стабилизироваться. Пшеничная подчеркнула, что на эпидемическую ситуацию влияют разные факторы: погода, социальная активность населения, соблюдение ограничений и мер профилактики.

С марта прошлого года российские медики выявили 3 591 066 случаев COVID-19. От последствий заражения коронавирусом умерли 66 037 человек. В России уже началась масштабная вакцинация. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что власти планируют привить более половины населения страны без учета переболевших ковидом и детей.