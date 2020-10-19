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    19 октября 2020, 08:52

    Спад заболеваемости COVID-19 спрогнозировали зимой

    Анастасия Калинина

    Зимние морозы могут остановить рост заболеваемости новой инфекцией. Таким мнением поделился академик РАН, директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ, профессор Михаил Пальцев.
    Спад заболеваемости COVID-19 спрогнозировали зимой

    По мнению ученого, коронавирус привязан к сезону, как и многие другие заболевания, написала «Парламентская газета».

    «Думаю, как только ударят морозы, заболеваемость пойдет вниз. А к весне, скорее всего, будет еще один всплеск, но не такой интенсивный. К тому же, надеюсь, появится эффективная вакцина», — рассказал Пальцев.

    Он также добавил, что сейчас нужно особенно следить за своим иммунитетом. Нельзя забывать про сон, отдых и витамины. Эксперт подчеркнул, что большинство россиян страдает от нехватки полезных веществ, поэтому порекомендовал дополнительно употреблять витамины D3, Омегу-3 и соли цинка.

    Также основной мерой профилактики заболеваемости COVID-19 является ношение масок, отметил академик.

    Ранее Владимир Жириновский предложил запретить россиянам выезд на отдых за границу в туристический целях. Политик уверен, что именно туристы спровоцировали вспышку коронавируса, а открытие новых границ было поспешным решением.