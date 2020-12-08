Россиянам пообещали спад пандемии COVID-19 после Нового года

В Москве после Нового года заболеваемость коронавирусом может пойти на спад. Для этого нужно строго соблюдать действующие ограничения. Поможет людям поступить правильно четкая инструкция.

Академик РАН и депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с газетой «Вечерняя Москва» заявил, что массовые скопления людей нужно ограничить. Из праздничных мероприятий он предложил оставить новогодние салюты.

«Необходимо дать нашим согражданам четкую инструкцию того, как стоит провести эти десять праздничных дней», — подчеркнул Онищенко.

Он считает, что лучше посвятить новогодние каникулы прогулкам на свежем воздухе, чем сидению перед телевизором и обжорству. Наилучшим выходом академик назвал поездку на дачу, «где можно проводить больше времени на улице, не изнывая от гиподинамии и надоевшего телевизора».

Даже кремлевские елки для детей имеют право на существование, но только при условии соблюдения жестких мер для борьбы с COVID-19.

Онищенко признался, что обеспокоен перелетами в другие страны. Не исключено, что в новогодние праздники их будет много. При этом деловые поездки внутри страны останавливать не стоит, введя определенные требования. Например, человек должен сделать прививку или предоставить справку об уже перенесенном коронавирусе.

«Даже с антителами такие люди должны продолжать соблюдение масочно-перчаточного режима», — подчеркнул эксперт.

В посленовогодний период, обратил внимание Онищенко, число социальных контактов естественным образом снизится. Если к тому же будет соблюдаться масочно-перчаточный режим, то на заболеваемости это скажется положительно.