Спад эпидемии коронавируса предсказали в июне

Спад эпидемии коронавируса стоит ждать не раньше июня. В этом мнении сошлись уже несколько ученых и вирусологов.

«Конечно, спад эпидемии коронавирусной инфекции ждать нужно не раньше июня. Посмотрите, что творится, насколько сегодня выросло число зараженных! С каждым днем их число все растет и растет», — сказал в интервью Nation News научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии им Н. Гамалеи, вирусолог Виктор Зуев.

Зуев призвал обратить внимание на постоянный рост числа заразившихся коронавирусом в России. Так что он со скепсисом отнесся к высказываниям о том, что пик придется на середину апреля.

Директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев тоже считает, что спад эпидемии стоит ждать не раньше июня. Причем это случится, только если ситуация будет развиваться наилучшим образом, то есть врачи не допустят серьезных ошибок, а люди сократят контакты друг с другом. Об этом он сказал «Парламентской газете».

В мире, по последней информации, больше 1,7 миллиона заразившихся коронавирусом. В России — 13,5 тысячи больных COVID-19.