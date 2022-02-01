SpaceX с пятой попытки запустила ракету Falcon 9 с итальянским спутником

Американская компания SpaceX на своем официальном сайте сообщила, что запуск ракеты Falcon 9 с итальянским спутником COSMO–Skymed состоялся успешно.

Запуск прошел с мыса Канаверал в Атлантическом океане. Спутник на орбите займется отслеживанием судов в Средиземном море, а также для климатических наблюдений.

Изначально запуск был запланирован на 27 января и переносился четыре раза, трижды из-за погодных условий и еще раз из-за появления в зоне запуска постороннего судна.

Ранее сообщалось, что на базе компании SpaceX в Техасе произошел взрыв резервуара с жидким азотом, о количестве пострадавших неизвестно.

Компанию SpaceX основал американский предприниматель Илон Маск, она производит космические ракеты-носители.

Также компания занимается программой Starlink для обеспечения высокоскоростным спутниковым интернетом всей планеты. На 2022 год SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире.