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    01 февраля 2022, 07:37

    SpaceX с пятой попытки запустила ракету Falcon 9 с итальянским спутником

    Компания SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9 с итальянским спутником

    Максим Зинкин

    Американская компания SpaceX на своем официальном сайте сообщила, что запуск ракеты Falcon 9 с итальянским спутником COSMO–Skymed состоялся успешно.

    SpaceX с пятой попытки запустила ракету Falcon 9 с итальянским спутником

    Запуск прошел с мыса Канаверал в Атлантическом океане. Спутник на орбите займется отслеживанием судов в Средиземном море, а также для климатических наблюдений.

    Изначально запуск был запланирован на 27 января и переносился четыре раза, трижды из-за погодных условий и еще раз из-за появления в зоне запуска постороннего судна.

    Ранее сообщалось, что на базе компании SpaceX в Техасе произошел взрыв резервуара с жидким азотом, о количестве пострадавших неизвестно.

    Компанию SpaceX основал американский предприниматель Илон Маск, она производит космические ракеты-носители.

    Также компания занимается программой Starlink для обеспечения высокоскоростным спутниковым интернетом всей планеты. На 2022 год SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире.