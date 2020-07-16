СП предупредила о риске роста числа обманутых дольщиков

Аудиторы Счетной палаты (СП) изучили ситуацию в сфере долевого строительства и пришли к выводу, что существуют риски невыполнения программ помощи обманутым дольщиком. По их мнению, число граждан, пострадавших от действий застройщиков может заметно вырасти.

Как сказано в отчете СП, с одной стороны опасность представляет текущая экономическая обстановка, с другой — нехватка финансирования программ.

«С учетом снижения покупательной способности населения, а также участившихся случаев банкротства небольших и средних застройщиков, есть риски дальнейшего увеличения количества проблемных объектов и, соответственно, числа обманутых дольщиков», — сообщила аудитор контрольного ведомства Светлана Орлова.

В отчете СП сказано, что ранее Фонд защиты прав дольщиков сообщал о необходимости выделения 686 миллиардов рублей для достройки 3137 жилых домов. Банк «Дом.РФ» подсчитал, что на эти цели в 2020–2024 годах потребуется выделить из казны 722 миллиарда рублей. Однако по закону о бюджете фонд получит в 2020 году только три миллиарда рублей. На следующие два года финансирование не запланировано вообще.

Достраивать проблемное жилье намерены только в 31 субъекте страны, хотя в 2020–2022 годах в регионах планировали полностью восстановить права обманутых дольщиков.

«Отсутствие финансирования, особенно в условиях распространения коронавируса, создает существенные риски незавершения реализуемых мероприятий в установленные сроки», — подчеркнула Светлана Орлова.

В конце июня губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что до конца года в Подмосковье получат квартиры 15,5 тысяч обманутых дольщиков.