S&P подтвердило кредитный рейтинг России
В сообщении агентства поступившем в ТАСС, отмечается, что рейтинг могут пересмотреть в случае существенного ужесточения санкций — при их введении против крупных энергетических компаний, банков или вторичного рынка евробондов.
При этом аналитики S&P не ждут серьезных негативных явлений в российской экономике. По их мнению, бюджетная конструкция защитит финансовую систему и экономику в целом «от внешних стрессовых ситуаций».
Агентство ожидает, что ВВП России в 2020 году вырастет на 1,8%.
Комментируя отставку правительства Дмитрия Медведева и назначение новым премьером Михаила Мишустина, агентство прогнозирует преемственность нового кабмина в проведении макроэкономической политики.
Мишустина утвердили главой правительства 16 января, до этого он возглавлял Федеральную налоговую службу. На встрече с фракциями Госдумы Мишустин заявил о планах изменить состав правительства. Среди приоритетов работы он назвал борьбу с бедностью и внедрение современных информационных технологий.