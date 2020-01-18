S&P подтвердило кредитный рейтинг России

Международное агентство Standard & Poor’s (S&P) не стало пересматривать суверенный кредитный рейтинг России. Он остался на уровне «BBB-» со стабильным прогнозом.

В сообщении агентства поступившем в ТАСС, отмечается, что рейтинг могут пересмотреть в случае существенного ужесточения санкций — при их введении против крупных энергетических компаний, банков или вторичного рынка евробондов.

При этом аналитики S&P не ждут серьезных негативных явлений в российской экономике. По их мнению, бюджетная конструкция защитит финансовую систему и экономику в целом «от внешних стрессовых ситуаций».

Агентство ожидает, что ВВП России в 2020 году вырастет на 1,8%.

Комментируя отставку правительства Дмитрия Медведева и назначение новым премьером Михаила Мишустина, агентство прогнозирует преемственность нового кабмина в проведении макроэкономической политики.

Мишустина утвердили главой правительства 16 января, до этого он возглавлял Федеральную налоговую службу. На встрече с фракциями Госдумы Мишустин заявил о планах изменить состав правительства. Среди приоритетов работы он назвал борьбу с бедностью и внедрение современных информационных технологий.