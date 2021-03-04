СП нашла недостатки в подходах к финансированию территориальных программ ОМС

Российские регионы плохо справляются со своими обязанностями в сфере обязательного медицинского страхования. В Счетной палате выяснили, что им не хватает финансирования и нормативного регулирования.

Специалисты ведомства проанализировали расходы предоставленных из бюджета ФОМС средств, которые направляют территориальным фондам ОМС. Сделанные в Счетной палате выводы привела газета «Известия».

«Финансовое обеспечение переданных регионам полномочий в сфере ОМС осуществляется со значительной разницей между субъектами Российской Федерации ― до 3,45 раза в расчете на одно застрахованное лицо», — подчеркнула зампредседателя Счетной палаты Галина Изотова. Она обратила внимание на недостаточность размера субвенций.

Не исключено, что сфера испытывает дефицит финансирования, хоть и не очевидный. Аналитики также обнаружили признаки недостатков планирования и исполнения объемов медицинской помощи в рамках территориальной программы ОМС.

В Счетной палате заметили, что медицинским организациям не хватает средств для финансирования текущих расходов. При этом на отдельные статьи денег уходит значительно больше.

Оценить потребность финансирования базовой программы ОМС эксперты пока не могут: еще не по всем заболеваниям утвердили стандарты оказания медпомощи. Более того, они преимущественно охватывают стационар. Действующую методику распределения субвенций в Счетной палате назвали несовершенной.