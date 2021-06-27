«Сознание не теряла»: в полиции рассказали о жестком задержании женщины в МФЦ Москвы

Московский главк МВД прокомментировал сообщения о жестком задержании женщины в МФЦ из-за маски. В ведомстве заявили, что она не теряла сознание и не просила о помощи врачей.

Скандал произошел накануне в МФЦ на улице Куусинена. Сотрудники центра вызвали полицию из-за того, что одна из посетительниц не хотела полностью надевать на лицо маску.

Прибывшие стражи порядка задержали 52-летнюю женщину. Она сообщила полицейским, что в соседнем дворе находится ее 15-летняя дочь. После этого экипаж заехал за ней и вместе с матерью сопроводил в отдел полиции, где девочку передали приехавшему отцу, рассказали в пресс-службе ГУ МВД.

«Опубликованные в соцсетях утверждения, что женщина потеряла сознание в помещении МФЦ, на данный момент объективного подтверждения не нашли», — подчеркнули в ведомстве.

По данным полиции, во время задержания в МФЦ и по пути в отдел она не жаловалась на плохое самочувствие и не теряла сознание. Когда ей предложили вызвать скорую, женщина отказалась. Сейчас проверка по данному факту продолжается, заключили в главке.

На кадрах задержания сотрудник полиции пытался заломить женщине руки, а потом протащил через весь центр к выходу. Еще одна посетительница, которая снимала происходящее, требовала, чтобы ее отпустили.

«Она сознание потеряла! Что вы делаете!» — кричала она, но полицейский продолжал тащить задержанную по полу к выходу.

В таком же состоянии женщину стали укладывать в служебную машину. Все это время ее голова безвольно болталась на груди, и она уже никак не реагировала на происходящее.

По данным издания «Подъем», задержанная — мать четверых детей. В МФЦ женщина пришла, чтобы получить социальную карту и там отказалась полностью надеть маску на лицо. По словам ее сына, после задержания мать назвали психбольной и заявили, что она может получить 15 суток ареста за сопротивление сотрудникам полиции. Семья намерена добиваться, чтобы в отношении правоохранителей возбудили уголовное дело.