Создавать красоту руками. Особенные дети из Истры освоили флористику

Флористами на один день стали воспитанники социально-реабилитационного центра в Истре. Тонкостям цветочного дела их обучили мастера международного уровня. Как такие занятия помогут адаптироваться в будущем — оценила корреспондент «360».

Цветочные горшки из тыквы, флористические губки, живые цветы и высушенные растения. Создать простейшую композицию из такого набора, казалось бы, может любой. Правда, детям с синдромом Дауна приходится учиться немного дольше.

Источник фото: телеканал «360»

Урок провела призер международного фестиваля «Лэнд-Арт» Галина Корченкова. Она, в свою очередь, обучалась у известного швейцарского флориста Питера Хесса. Признанный во всем мире маэстро научил Галину всем тонкостям цветочного дела. Вдохновил на создание перфоманса, где ярко желтый букет украсили горящие угли. И теперь эти знания, по мнению флориста, можно передать детям.

«Высшая математика здесь не нужна, здесь больше нужно чувствовать красоту, видеть ее и создавать руками. И для маленьких детишек сложно использовать нож, секатор, но в будущем — почему нет?», — отметила Галина.

Источник фото: телеканал «360»

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Преподаватели считают: каждый особенный ребенок — отличный помощник в любом деле. Они выполняют все так, как объясняли учителя. Дети уже пробовали себя в роли стилистов-парикмахеров, кулинаров. Теперь осваивают флористику. Это одна из профессий, в которой они смогут реализоваться в будущем.

Источник фото: телеканал «360»

Со временем дети научатся делать все сами. Смогут устроиться на работу и адаптироваться в обществе. А пока собрать осенние шедевры им помогают взрослые. Готовые букеты сравнивают и оценивают общим голосованием. Кстати, в этот раз проигравших не было. Каждый особенный ребенок — победитель только потому, что стремится кем-то стать в будущем. И это — главная сила.