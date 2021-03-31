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    31 марта 2021, 10:51

    Создательница мема «Наташ, мы все уронили» объяснила, почему подала заявку на патент

    Полина Петрова

    Создатель мема «Наташ, мы все уронили» Дарья Бородулина подала заявку на патент. Она рассказала, как придумала эту шутку, и почему решила защитить собственные авторского права, написал Life.

    Создательница мема «Наташ, мы все уронили» объяснила, почему подала заявку на патент

    Бородулина объяснила, что увидела смешной кадр с кошками и сопроводила его текстом. По ее мнению, это стандартная ситуация, когда утром питомцы приходят будить хозяина, кричат и сбрасывают на пол разные предметы. Мем был создан примерно за 10 минут.

    «Он был создан в 2019 году, до пандемии, падения мировой экономики, пришелся ко времени и кстати. Стал способом лаконично-ироничного отражения этих и других событий. Поэтому он стал таким популярным, а не какой-то другой мем», — уточнила Дарья.

    Девушка подала заявку на патент, так как думает, что автор не должен игнорироваться, у него необходимо спрашивать согласия. Помимо прочего, как считает Бородулина ему положена денежная компенсация.