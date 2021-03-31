Создательница мема «Наташ, мы все уронили» объяснила, почему подала заявку на патент

Создатель мема «Наташ, мы все уронили» Дарья Бородулина подала заявку на патент. Она рассказала, как придумала эту шутку, и почему решила защитить собственные авторского права, написал Life.

Бородулина объяснила, что увидела смешной кадр с кошками и сопроводила его текстом. По ее мнению, это стандартная ситуация, когда утром питомцы приходят будить хозяина, кричат и сбрасывают на пол разные предметы. Мем был создан примерно за 10 минут.

«Он был создан в 2019 году, до пандемии, падения мировой экономики, пришелся ко времени и кстати. Стал способом лаконично-ироничного отражения этих и других событий. Поэтому он стал таким популярным, а не какой-то другой мем», — уточнила Дарья.

Девушка подала заявку на патент, так как думает, что автор не должен игнорироваться, у него необходимо спрашивать согласия. Помимо прочего, как считает Бородулина ему положена денежная компенсация.