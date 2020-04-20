Создателю корабля «Союз» Юрию Семенову исполнилось 85 лет

Сегодня, 20 апреля, отмечает свой 85-летний юбилей Юрий Семенов. Он является ведущим разработчиком и создателем известного пилотируемого корабля «Союз» и почетным гражданином Московской области.

Юрий Семенов стал создателем не только «Союза», но и космической системы «Энергия-Буран», многомодульного научно-исследовательского комплекса «Мир», комплекса «Морской старт» и других проектов.

Он родился 20 апреля 1935 года в городе Торопце. Сейчас это Тверская область. В 1946 году Семенов переехал в Днепропетровск, где окончил Днепропетровский государственный университет по специальности «Механика». Свою карьеру он начал в 1958 году в инженерном конструкторском бюро Янгеля.

Позже дошел до должности ведущего конструктора Центрального конструкторского бюро экспериментального машиностроения в Калининграде. В 1991 году Семенов стал генеральным директором и конструктором НПО «Энергия», а через три года получил должность президента головного конструкторского бюро ОАО «Ракетно-космическая корпорация „Энергия“».

За годы своей жизни Юрий Семенов успел стать автором более 200 научных трудов и изобретений, профессором и доктором технических наук. На его счету множество орденов и наград. Юбиляр — почетный гражданин Королева, Байконура и Московской области.