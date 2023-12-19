Общество 19 декабря 2023, 20:46 Создателя сериала Mr. Freeman уличили в дискредитации ВС России Протокол о дискредитации ВС России составили на мультипликатора Павла Мунтяна РИА «Новости»

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На Павла Мунтяна*, который создал мультипликационного персонажа Mr. Freeman, составили протокол о дискредитации ВС России. Документ уже зарегистрировали в Хорошевском суде Москвы, сообщило РИА «Новости».

«Суд зарегистрировал протокол, <…> дату его рассмотрения пока не назначили», — отметил собеседник агентства.

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Мунтяна* заподозрили в публичных действия, которые направлены на дискредитацию российской армии. За это его могут оштрафовать на сумму от 30 до 50 тысяч рублей.

С начала СВО мультипликатор, который сейчас живет за границей, не раз открыто поддерживал Украину и собирал средства для ВСУ, уточнила Lenta.ru.

В октябре против Мунтяна* возбудили уголовное дело за фейки о ВС России. По данным Telegram-канала Baza, поводом стал его пост про события в Буче.

Веб-сериал Mr. Freeman начал выходить на YouTube и других площадках с 2009 года. Тогда ролики набирали миллионы просмотров. Сейчас канал обновляют нерегулярно.

*Включен в реестр иностранных агентов по решению Минюста России.