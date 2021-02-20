Создателя первого музея Ельцина похоронили в Екатеринбурге

Церемония прощания с Анатолием Кирилловым — создателем Уральского центра Бориса Ельцина прошла в Екатеринбурге. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

Он умер 18 февраля в возрасте 72 лет.

Траурная церемония состоялась в соборе Александра Невского. Проводить известного в Свердловской области историка и общественного деятеля пришли заместитель уральского полпреда Борис Кириллов, главный федеральный инспектор по Свердловской области Андрей Руцинский, бывший Главный федеральный инспектор Даниил Трубинов. Кроме того, в соборе собрались советник полпреда Евгений Гурарий, сотрудники аппарата полпредства, редактор «Областной газеты» Дмитрий Полянин.

Во время панихиды зачитали соболезнование от губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

«Анатолий Дмитриевич вел активную общественно-политическую деятельность. Его работа по сохранению памяти первого президента России Бориса Ельцина во многом легла в основу создания в Екатеринбурге Ельцин Центра», — приводит издание слова Куйвашева.

Генеральный директор Свердловского областного краеведческого музея Наталья Ветрова сказала, что Кириллов был человеком «невероятно глубокого ясного ума, который всегда смотрел вперед».

Историка похоронили на Широкореченском кладбище в Екатеринбурге.

В 2006 году с разрешения семьи Бориса Ельцина Анатолий Кириллов основал в Екатеринбурге центр по изучению наследия первого российского президента.