Общество 03 февраля 2024, 00:02 Создателя паблика «Дореволюционный советчик» арестовали в Москве Суд в Москве арестовал блогера Вячеслава Малахова за дискредитацию ВС РФ РИА «Новости»

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Суд в Москве арестовал петербургского поэта, блогера и основателя группы «Дореволюционный советчик» Вячеслава Малахова по делу о повторной дискредитации российской армии. Об этом сообщила в своем Telegram-канале объединенная пресс-служба судов столицы.

«Малахов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 280.3 УК РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан)», — уточнили в пресс-службе.

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Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до пяти лет. Ранее Малахова уже привлекали к административной ответственности за дискредитацию армии России.

Сейчас блогера заключили под стражу до 17 марта. Как сообщила «Фонтанке» его адвокат Татьяна Соломина, поводом для возбуждения дела послужили посты Малахова в Telegram-канале. В московской квартире поэта прошли обыски.

Ранее Таганский районный суд Москвы ограничил доступ к каналам автоблогера Гаджи Гаджиева на видеохостинге YouTube и в мессенджере Telegram. В своих роликах он публично демонстрировал нарушения ПДД, призывая таким образом подписчиков повторять за ним.