Общество 13 января 2023, 16:06 Создателя мультсериала «Рик и Морти» обвинили в домашнем насилии NBC: сценаристу сериала «Рик и Морти» Ройланду предъявили обвинение в домашнем насилии Кинопоиск

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Сценаристу известного мультипликационного сериала «Рик и Морти» Джастину Ройланду предъявили обвинение в нанесении телесных повреждений своей девушке, чье имя засекречено. Как сообщил канал NBC, все произошло еще в январе 2020 года, Ройланд не признает вину.

По данным канала, досудебное слушание состоялось вчера и было очень коротким — оно завершилось соглашением о повторном созыве 27 апреля, на котором должен будет присутствовать обвиняемый.

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Согласно уголовной жалобе, которая оказалась в распоряжении СМИ, 42-летний Ройланд обвиняется в нанесении телесных повреждений, а также незаконном лишении свободы «путем угрозы, насилия, мошенничества и/или обмана». При этом один из адвокатов Ройланда уверяет, что его подзащитный невиновен. Подробности дела, в том числе полицейские отчеты, медицинские заключения и записи допросов, засекречены.

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Согласно протоколам Верховного суда округа Ориндж от октября 2020 года, Ройланд не признал себя виновным ни по одному из двух обвинений. С тех пор дело стало предметом более десятка судебных и досудебные слушаний. Обвинение предъявили в мае 2020 года. Ройланда освободили под залог в размере 50 тысяч долларов, а через несколько месяцев предстал перед судом.

Канал указал на то, что обвинения не помешали карьере Ройланда: в сентябре 2022 года вышел шестой сезон «Рика и Морти», компания Cartoon Network заключила сделку на 70 новых серий. Кроме того, сценарист стал соавтором еще одного мультсериала — «Обратная сторона Земли» — и озвучил главного героя, а также выпустил коллекцию произведений искусства NFT и продал более чем за 1,65 миллиона долларов.